Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Dieseldiebstahl/ Diebstahl von Telefonmasten / ZEUGENAUFRUF

In der Zeit von Samstag, 18. Mai 2019, 15 Uhr bis Montag, 20.05.2019, 08.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem auf dem Schützenplatz (Steinfelder Straße) abgestellten Lkw etwa 40 Liter Diesel-Kraftstoff. Ferner wurden 2 ausrangierte Telefonmasten, welche in unmittelbarer Nähe abgelegt waren, entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Am Montag, 20. Mai 2019, um 10.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Vechtaerin mit ihrem Fahrrad den linken Fahrradweg der Bremer Straße in Richtung Bremer Tor. Als sie die Bremer Straße in Richtung Blumenstraße überqueren wollte, übersah sie den von rechts kommenden Pkw Ford einer 57-jährigen Vachtaerin. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dirk Wichmann

Telefon: 044711860103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell