Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna-Königsborn, Bertha-von-Suttner-Allee, Verkehrsunfall mit Flucht

Unna (ots)

Am Samstag den 30.03.2019 in der Zeit von 18:15-18:40 Uhr wurde ein schwarzer Pkw auf der Bertha-von-Suttner Allee durch einen anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921 0 entgegen. (CP)

