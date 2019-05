Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Sachbeschädigungen im Zitadellenpark

In der Zeit von Freitag, 17. Mai 2019, 15.00 Uhr, bis Samstag, 18. Mai 2019, 15.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter durch Farbschmierereien und Zerkratzen zwei in Vechta im Zitadellenpark aufgestellte Metallfiguren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Weiterhin wurden an denselben Tagen, allerdings in der Zeit von 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr im Zitadellenpark mehrere Pflanzen beschädigt, welche während der Gartenschau ausgestellt waren. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 18. Mai 2019, in der Zeit von 12.10 Uhr bis 12.40 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mittels unbekannten Gegenstand die Beifahrertür eines Pkw Opel, welcher auf einem Parkplatz an der Kolpingstraße geparkt war. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter am Freitag, 10. Mai 2019, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, aus einem verschlossenen Schließfach der Universitäts-Bibliothek an der Driverstraße in Vechta einen Rucksack nebst Ausweisdokumenten, diverse weitere Unterlagen und Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

