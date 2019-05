Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Gartenmöbel entwendet

In der Zeit von Samstag, 18. Mai 2019, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 19. Mai 2019, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Gartenmöbel von einer Terrasse an der Käthe-Lübke-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Emstek - Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 17. Mai 2019, 09.00 Uhr, bis Sonntag, 19. Mai 2019, 21.50 Uhr, den Tankdeckel zu einer Sattelzugmaschine auf, die in Emstek auf einem Parkplatz auf der Bundesstraße 72 geparkt war. Anschließend wurden etwa 40 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag, 18. Mai 2019, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 19. Mai 2019, 02.30 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen Audi A6, der am Industriezubringer auf dem Parkplatz einer Diskothek geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Werbe-Eiswaffel beschädigt

In der Zeit von Samstag, 18. Mai 2019, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 19. Mai 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Werbe-Eiswaffel, die vor dem Eingang einer Eisdiele an der Hagenstraße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am 19. Mai 2019 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 01.00 Uhr bis 16.15 Uhr, den rechten Außenspiegel eines Opel Corsa, der an der Kirchhofstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Alleinbeteiligt verunfallt und geflüchtet

Am 19. Mai 2019 befuhr ein 31-jähriger Essener gegen 07.28 Uhr mit seinem Mitsubishi Carisma die Schulstraße in Richtung Lange Straße. Vor der Kreuzung August-Meyer-Straße kam der 31-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte er die Kennzeichen von seinem Pkw und flüchtete mit seinem 8-jährigen Kind. Er konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Junge bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 19. Mai 2019 setzte ein 40-jähriger Cloppenburger gegen 14.28 Uhr mit seinem VW Touran rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Rügenstraße und übersah hierbei den kreuzenden 76jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Cloppenburg - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 19. Mai 2019 befuhr eine 18-jährige Cappelnerin gegen 15.35 Uhr mit ihrem VW Polo von einer Hofeinfahrt auf den Herzog-Erich-Ring in Richtung Sevelter Straße. Hierbei übersah sie den 34-jährigne Löninger, der mit einem Mähdrescher aus Richtung Sevelter Straße kommend den Herzog-Erich-Ring befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 18-Jährige sowie zwei 16-jährige Mitfahrerinnen aus Cloppenburg und Cappeln leicht verletzt wurden. Die jungen Frauen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Löningen - Schwerer Verkehrsunfall

Am 19. Mai 2019 befuhr ein 52-jähriger Löninger gegen 18.25 Uhr mit seinem Pkw Mazda die Straße Am Raddetal und wollte von dort die Elberger Straße in Richtung Augustenfeld überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 46-jährigen Löninger, der mit einem Audi A 4 Avant aus Richtung Wachtum kommend unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 52-Jährige schwer und der 46-jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

