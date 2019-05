Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg anlässlich eines schweren Verkehrsunfalls

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe anlässlich eines schweren Verkehrsunfall in Saterland am 19.05.19, 10.38 h Saterland -Ramsloh - K 318, Am Ostermoor

Am 19.05.19, 10.38 h, wurde ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen (einem PKW und einem Motorrad) gemeldet. Nach ersten Angaben sollen drei Personen durch das Unfallgeschehen schwer verletzt worden sein, der beteiligte Motorradfahrer war nicht mehr ansprechbar. Vor Ort wurden 2 stark beschädigte Fahrzeuge vorgefunden. Nach ersten Zeugenaussagen und der Spurenlage vor Ort befuhr ein 35-jähriger Saterländer zusammen mit seinem Sohn die Straße "Am Ostermoor" mit einem PKW aus Ramsloh kommend in Richtung Scharrel. Der 30-jährige Motorradfahrer aus Detern fuhr in entgegengesetzter Richtung.

Der Autofahrer beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zur Frontalkollision. Durch den massiven Aufprall wurde der Motorradfahrer in einen Straßengraben geschleudert und erlag hier noch vor Ort seinen schwersten Verletzungen. Die Insassen im PKW wurden ebenfalls schwer, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich verletzt. Im Rahmen des Einsatzgeschehens wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit diversen Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber, die psychosoziale Notfallversorgung zur Betreuung der Angehörigen und der Ersthelfer und die Polizei eingesetzt.

Den Einsatzkräften vor bot sich vor Ort ein schreckliches Bild.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

