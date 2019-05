Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Langförden - Verkehrsunfall mit Flucht Am Samstag, den 18.05.2019, gg. 11:45 Uhr, ereignete sich in Langförden ein Verkehrsunfall mit Flucht. Zur Unfallzeit bog eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Hauptstraße nach links in die Lange Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 54-jährigen Esseners, der mit seinem Sattelzug die Lange Straße in Rtg. B 69 befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend bog die Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in die Einfahrt zum Rathausplatz und verharrte dort. Nach kurzer Zeit fuhr sie zunächst in Rtg. Unfallstelle zurück, wendete dann ihren Pkw und fuhr schließlich in Rtg. Spreda davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An der Zugmaschine des Sattelzuges entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1.500,- Euro. Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw vermutlich um einen blauen VW (Typ Sharan, Golf Plus o.ä.) handeln. Der Pkw ist an der kompletten rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Personen die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können bzw. weitere Zeugen des Verkehrs-unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Langförden- Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 18.05.2019 gegen 23.55 Uhr, wurde ein 37-jähriger Vechtaer in Langförden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,03 Promille. Dem 37jährigen wurde aus diesem Grund eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta -Körperverletzung/ Zeugenaufruf Am 19.05.2019; 03:35 Uhr, kam es in einer Gaststätte im sog. Kneipenviertel von Vechta zu einer Körperverletzung. Einem 21-jährigen aus Vechta wurde von einer unbekannten männlichen Person mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Ursache der Auseinandersetzung ist nicht bekannt, so dass die Polizei in Vechta (04441-9430) nach Zeugen der Körperverletzung suchen.

Vechta -Dieseldiebstahl/ Festnahme der Täter Am 19.05.2019; 01:25 Uhr, nahmen Polizeibeamte der Polizei Vechta, drei 28-jährige Männer aus dem LK Vechta und LK Diepholz fest, die von einer Arbeitsmaschine Diesel abzapfen wollten. Der Eigentümer hatte die Polizei informiert, dass sich mehrere Personen an seiner Arbeitsmaschine im Grünenmoor in Vechta zu schaffen machten. Die Täter versuchten bei Eintreffen der Polizei noch fussläufig zu flüchten, wurden jedoch sofort gestellt. Nach Durchführung weiterer Maßnahmen wurden die Männer am Sonntagvormittag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Goldenstedt -Verkehrsunfall mit Verletzten Am 18.05.2019; 09:40 Uhr, kam es in Goldenstedt, Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall nach fehlerhaftem Linksabbiegen. Eine 47-jährige Goldenstedterin befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Zur Lieth abzubiegen. Hierbei über sie einen 21-jährigen Goldenstedter, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der PKW des 21-jährigen wird durch die Kollision gegen den PKW einer 24-jährigen Goldenstedterin geschleudert, welche an der Einmündung Zur Lieth/ Hauptstraße stand. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

