Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Geschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 03.03.2020, sind Unbekannte in ein Geschäft in Rheinfelden eingebrochen. Mit brachialer Gewalt wurde die Eingangstüre des Geschäftes in der Basler Straße aufgewuchtet. Aus dem Laden wurden hauptsächlich Zigaretten, aber auch ein Tresor mitgenommen. Im Tresor befanden sich unter anderem Briefmarken, Lotteriescheine und Lose. Der Diebstahlschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0.

