Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Jugendliche Marokkaner ohne Fahrkarten in Obhut genommen

Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 22.30 Uhr wurden zwei Jungen vom Zugbegleiter eines Regionalzuges von Hamburg an die Bundespolizei in Neumünster übergeben. Die Beamten stellten fest, dass die beiden Jungen Geschwister waren und ohne gültige Fahrkarten im Zug gefahren waren.

Die beiden 12 und 13-jährigen Marokkaner wurden in Obhut genommen. Sie wurden an eine Jugendeinrichtung in Neumünster übergeben.

