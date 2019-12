Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen Samstag, 28.12.2019, in der Zeit zwischen 02.40 Uhr und 11.00 Uhr

33014 Bad Driburg (ots)

Bei dem Polo einer 51-jährigen Fahrzeughalterin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Pkw war gegen 02.40 Uhr im Johann-Kunckel-Weg, Höhe Hausnummer 3, abgestellt worden. Am Samstag, gegen 11.00 Uhr wurde der Schaden festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte aus dem Fahrzeug die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise zum Täter und Tatausführung nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253 - 98700, entgegen.

/ Sche

