Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Verkehrsunfall am Rimsinger Ei

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020, gegen 13:50 Uhr kam es am Rimsinger Ei zum Unfall. Ein 71-jähriger Mann befuhr mit seinem Toyota das Rimsinger Ei von Breisach / Grezhausen kommend in Richtung Oberrimsingen und missachtete die Vorfahrt einer 56-Jährigen. Diese befuhr mit ihrem BMW das Rimsinger Ei von der Autobahn kommend in Richtung Breisach. Der Toyota kollidierte mit der linken Seite des BMW. Dieser überschlug sich vermutlich und kam auf den Reifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Personen wurden in Krankenhäuser gefahren. Über die Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beträgt circa. 20.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell