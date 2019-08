Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Junger Mann auf Heimweg überfallen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es am Schwarzen Weg zu einem Überfall auf einen 18-jährigen Lingener gekommen. Der junge Mann war gegen kurz nach 3 Uhr aus der Diskothek "Joker" gekommen und befand sich zu Fuß auf dem Heimweg. Zwischen Diskothek und der Einmündung zur Beckstraße wurde er von zwei bislang unbekannten, maskierten Tätern angegriffen, überwältigt und ausgeraubt. Nachdem sie einen geringen Bargeldbetrag erbeutet hatten, ließen sie von dem Opfer ab und flüchteten in ein angrenzendes Waldstück. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

