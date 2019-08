Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Alle Reifen von Pkw zerstochen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Alle Reifen von Pkw zerstochen Tatzeit: 06.08.2019, 23:00 Uhr bis 07.08.2019, 17:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter alle Reifen eines Pkw in der Straße "Am Angel" zerstochen.

Die Täter zerstachen vermutlich mit einem Messer alle vier Reifen eines blauen Audi, der in einer Parkbucht abgestellt war. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell