POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauch in Gaststätte; Mutmaßlicher Dieb gefasst; Psychisch auffällige Person; Raub; Brand in Tiefgarage

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Ulmer Straße ereignet hat. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 8.15 Uhr die Eisenbahnstraße in Richtung Ulmer Straße. Kurz vor der Einmündung fuhr er zunächst an wartenden Fahrzeugen, die links abbiegen wollten, rechts vorbei. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten oder anzuhalten, bog er anschließend ungebremst nach links in die Ulmer Straße ein. Ein aus Richtung Stadtmitte heranfahrender und vorfahrtsberechtigter 61 Jahre alter BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Autos kam. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 6.000 Euro. (jw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Enge Straße und Lange Straße entstanden ist. Ein 27-Jähriger wollte gegen 9.25 Uhr mit seinem Skoda Fabia von der Enge Straße herkommend nach links in die Lange Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Opel Corsa einer 34 Jährigen, die ihm aus Richtung Friedhofstraße entgegen kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Skoda nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Rauch in der Gaststätte

Zu einer Gaststätte in der Cannstatter Straße sind Feuerwehr und Polizei am frühen Dienstagmorgen ausgerückt. Gegen 4.10 Uhr hatte ein Passant Rauch und Flammen im Inneren des geschlossenen Lokals gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der im Bereich eines Dimmerkastens an der Decke offenbar aufgrund eines technischen Defekts entstandene Brand bereits von selbst erloschen. Der Sachschaden blieb daher überschaubar und beschränkte sich auf das betroffene Gerät selbst und entsprechende Rußantragungen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. (ak)

Reichenbach an der Fils (ES): Mutmaßlicher Dieb gefasst

Ein 24-Jähriger, der im Verdacht steht, auf das Gelände einer Autoverwertung in der Heinrich-Otto-Straße eingedrungen zu sein, um Fahrzeugteile zu stehlen, ist in der Nacht zum Dienstag in Reichenbach gefasst worden. Gegen 3.30 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass sich auf dem Firmengelände unbefugt Personen aufhalten. Bei der Anfahrt der Streifenwagenbesatzungen trafen die Beamten in Tatortnähe auf den Verdächtigen und nahmen ihn fest. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass offenbar mehrere Eindringlinge auf dem Gelände Reifen und Felgen zum Abtransport bereit gelegt hatten. Der 24-jährige Pole wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Derzeit befindet er sich wieder auf freiem Fuß. Ermittlungen zu einem Komplizen, der nach polizeilichen Erkenntnissen mit einem weißen Sprinter vom Tatort geflüchtet sein dürfte, dauern noch an. Eine sofortige Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang negativ. (ak)

Ostfildern (ES): Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Montagmorgen in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Montluelweg. Gegen 9.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem eine Passantin Rauch aus der Tiefgarage aufsteigen sah. Wie sich herausstellte war ein in der Tiefgarage geparkter VW Tuareg in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte das brennende Fahrzeug schnell ablöschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Die Bewohner mussten während der Löscharbeiten das Gebäude kurzzeitig verlassen, konnten anschließend aber wieder in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache an dem fast neuwertigen Fahrzeug dauern an. (jw)

Tübingen (TÜ): Einsatz wegen psychisch auffälliger Person

Ein 39-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen worden. Auslöser des Einsatzes mehrerer Streifenwagenbesatzungen gegen 1.15 Uhr in der Sidlerstraße war ein Anruf eines Zeugen, der mitteilte, dass sich der Familienvater mit einem Messer in seiner Wohnung verschanzt habe. Die Einsatzkräfte betraten mit entsprechender Schutzausstattung die Wohnung, wo sie zunächst Frau und Kind unversehrt antrafen. Zu Straftaten war es nicht gekommen. Der psychisch auffällige Mann, der offenbar gedroht hatte, sich selbst zu verletzten, legte das Messer nach mehreren Aufforderungen ab und konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Der 39-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert. (ak)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Geldbörse geraubt

Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Dienstag in der Herrenberger Straße ereignet hat. Ein Zeuge hatte kurz vor 23.30 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass vor einer Bank mehrere Jugendliche einen Mann bedrängen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Rottenburg trafen diese einen 52-Jährigen an, der angab, von mehreren jungen Leuten angegriffen und seiner Geldbörse beraubt worden zu sein. Fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, ein Zehnjähriger und ein 21-Jähriger konnten von den Beamten gestellt werden. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten 52-Jährigen vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf, zur jeweiligen Beteiligung und zu möglichen weiteren Verdächtigen dauern noch an. (ak)

Tübingen (TÜ): Rote Ampel missachtet? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung der Rampe West in die Europastraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Ein 58-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Renault Megane vom Schlossbergtunnel herkommend, auf der Rampe West in Richtung Europastraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte er möglicherweise trotz roter Ampel in die Einmündung eingefahren sein, wodurch es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Mercedes einer 40-Jährigen kam, die auf der Europastraße in Richtung Innenstadt fuhr und den Einmündungsbereich bereits fast komplett passiert hatte. Der Renault prallte seitlich gegen den hinteren Teil des Mercedes, der durch die Wucht des Aufpralls gedreht und über den Fahrbahnteiler hinweg auf die Gegenfahrbahn der Europastraße geschleudert wurde. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit dem VW Touran eines 46-Jährigen, der stadtauswärts unterwegs war. Während der Unfallverursacher und der VW-Fahrer unverletzt blieben, wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere auch Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Im Schönblick und Nordring ereignet hat. Ein 45-Jähriger war gegen 6.20 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Straße Im Schönblick vom Berliner Ring herkommend unterwegs. An der Kreuzung zum Nordring fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Seat Leon, dessen 47-jähriger Fahrer auf dem vorfahrtsberechtigten Nordring stadteinwärts fuhr. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt noch nicht in Betrieb. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Tübingen (TÜ): Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein Pkw-Lenker am Montagnachmittag verunglückt und im Laufe des Abends verstorben. Der 63-Jährige befuhr mit einem Nissan gegen 17.15 Uhr die Stuttgarter Straße, L 1208, von der B 27 herkommend in Richtung Lustnau. Kurz vor einer Parkbucht sackte der Fahrer in sich zusammen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit geringer Geschwindigkeit prallte das Fahrzeug gegen eine Informationstafel. Ersthelfer leiteten unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und reanimierten den Verunglückten. Im Anschluss wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Während der Versorgung des Fahrers und den Bergungsmaßnahmen kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

