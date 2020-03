Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfall mit zwei Radfahrern vor dem Rathaus - beteiligter Radler gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 03.03.2020, gegen 08.30 Uhr, kam es an der Stadtmauer, in Höhe des Rathauses, zum Zusammenstoß zweier Radfahrer. Nach dem Zusammenstoß sprachen die beiden Radler noch kurz miteinander, gingen aber ohne Personalienaustausch auseinander. Die Polizei sucht auf diesem Weg einen der beteiligten Radler. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell