Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++ Stühlingen: Wohnungsbrand - Feuer unter Kontrolle - zumindest eine Person verletzt - Feuerwehren und Rettungsdienst im Großeinsatz +++

Freiburg (ots)

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stühlingen-Eberfingen beschäftigt derzeit zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Am Mittwoch, 04.03.2020, gegen 14:00 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte es in der Küche einer dortigen Wohnung gebrannt. Das Feuer ist soweit unter Kontrolle. Die Rettungs- und Löscharbeiten dauern noch an. Zumindest eine Person wurde verletzt und ist bereits in einem Krankenhaus. Weitere Erkenntnis zum Verletzungsbild liegen noch nicht vor. Mehrere Hausbewohner werden medizinisch betreut. Die Feuerwehren aus Stühlingen, Bonndorf und Klettgau sind im Großeinsatz wie auch der Rettungsdienst. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Der Brand führt zur Beeinträchtigung der Stromversorgung in Eberfingen. Es wird nachberichtet.

