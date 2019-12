Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Fußgänger tödlich verletzt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

23. Dezember 2019 | Kreis Stormarn -21.12.2019 - Reinbek

Am Samstagabend (21.12.2019) ist es in Reinbek zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 21.25 Uhr auf der L 223 der Hamburger Straße in Reinbek zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger.

Ein 42-jähriger Hamburger war mit drei weiteren Personen zu Fuß auf der L 223 von der Hamburger Straße aus Reinbek kommend in Richtung Reinbeker Redder unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein unbekanntes Fahrzeug, welches in gleicher Richtung unterwegs war, von seinem Fahrstreifen nach rechts ab und stieß mit dem 42-jährigen Fußgänger auf dem Seitenstreifen zusammen. Dieser wurde durch den Zusammenprall in den angrenzenden Graben geschleudert. Der Hamburger zog sich tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um das Geschehen, sondern setzte seinen Weg unbeirrt fort. Hinweise auf den/die Fahrzeugführer*in liegen derzeit nicht vor.

Zur genauen Klärung der Unfallursache und zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Unfallsachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde im Binnenfeldredder in Hamburg, auf einem Supermarktparkplatz, ein Fahrzeug der Marke Mazda mit frischen Unfallspuren im Frontbereich festgestellt. Dieses Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt. Ob es an dem Unfallgeschehen beteiligt war, ist noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile eines BMW aufgefunden werden, die mutmaßlich von einem 1'er BMW der Baureihe E87 oder einem 3'er BMW der Baureihen E90 und E91 stammen.

Die Polizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem/der flüchtigen Fahrer*in oder dem gesuchten BMW geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell