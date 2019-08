Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Nach tödlichem Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizei sucht nach dem Unfall bei Ravenstein, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam, Zeugen. Zu dem Unfall kam es am Freitag der vergangenen Woche, kurz vor 19 Uhr. Ein 46-Jähriger fuhr mit seiner Suzuki von Oberwittstadt in Richtung Hüngheim als seine Maschine vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. Inzwischen ist der Polizei bekannt, dass zum Zeitpunkt des Unfalls ein schlammfarbener Suzuki-Geländewagen von Hüngheim in Richtung Oberwittstadt fuhr. Die Polizei hofft, dass sich der Fahrer dieses Wagens oder andere Zeugen unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim melden.

