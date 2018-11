POL-SO: Soest-Hiddingsen - Steinewerfer an der Autobahn

Soest (ots) - Am Freitagmorgen, um 05:10 Uhr, wurde die Polizei zur Autobahn gerufen. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Gevelsberg war mit seinem Opel Insignia auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs. Von der Autobahnbrücke in Höhe Hiddingsen warfen zwei unbekannte Täter Steine auf das Fahrzeug. Mindestens zwei Steine trafen die Windschutzscheibe, von denen einer die Scheibe auf der Beifahrerseite durchschlug. Der Autofahrer blieb zum Glück unverletzt. Er verließ an der nächsten Ausfahrt die Autobahn und verständigte die Polizei. Zeugen die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen auf der Brücke bemerkt haben, sollten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei melden. (lü)

