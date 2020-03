Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (117/2020) Geparkter 3er BMW bei Unfallflucht in Bremke beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Bremke, Heiligenstädter Straße Sonntag, 15. März 2020, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr

GLEICHEN (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Heiligenstädter Straße in Bremke einen auf Höhe der Hausnummer 60 am rechten Fahrbahnrand geparkten dunkelgrünen 3er BMW an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag (15.03.2020) in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich weiter zu kümmern.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am BMW auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon 05504/93790-0 entgegen.

