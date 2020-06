POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 06.06.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden/Eitze; Fahrzeug kollidiert mit Baum: Vermutlich aus Unachtsamkeit kommt es am Samstag, dem 06.06.20, gegen 05:35 Uhr auf der Weitzmühlener Straße in Eitze zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Golf ist auf dem Weg zur Ihrer Arbeitsstelle nach Verden, als sie in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkommt und dabei mit ihrem Fahrzeug einen Baum streift. Durch spontanes Gegenlenken kommt das Fahrzeug dann zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kommt schließlich mittig der Fahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Fahrzeugführerin bleibt unverletzt.

Bereich Achim

Otterstedt; Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Freitag, dem 05.06.20, wird in den Nachmittagsstunden in Otterstedt ein 28-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus besitzt der Pkw keinen gültigen Versicherungsschutz und wird ohne Kennzeichen geführt. Gegen den Fahrzeugführer werden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Fahrt endet am Kontrollort.

Oyten; Versuchter Einbruch: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05./06.06.20, dringen unbekannte Täter in der Straße Egypten in Oyten durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein. Ersten Erkenntnissen zur Folge flüchten die Täter anschließend jedoch ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Wer in der Nacht oder der vergangenen Woche in diesem Bereich Auffälligkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04202-9960 mit der Polizei Achim, oder unter 04207-1285 mit der Polizeistation Oyten in Verbindung zu setzen.

Bereich Osterholz

Am Freitag, dem 05.06.20, kommt es gegen 23:45 Uhr in Schwanewede in der Straße Molkereiweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 17-jährigen Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin wird durch den bislang unbekannten Fahrzeugführer mit dem Pkw touchiert, worauf sie mir ihrem Fahrzeug stürzt und sich leicht verletzt. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer in Richtung Bremen/Neuenkirchen vom Unfallort, ohne sich um die verletzte junge Frau zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwanewede (Telefon 04209/914690) zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

