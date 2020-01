Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbrüche

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Kennzeichenschilder gestohlen

Niederaula - In der Zeit von Samstag (18.01.) bis Montag (20.01.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-HR 161 von einem schwarzen Hyundai "Tucson". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Schulrain" abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 70 Euro.

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitag (17.01.) bis Donnerstag (20.02.) brachen Unbekannte in Büroräume innerhalb eines Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Kirchplatz" ein. Die Täter verschafften sich auf bisher noch unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Haus und brachen hier die Tür zu weiteren Büroräumlichkeiten auf. Die Diebe stahlen einen niedrigen Bargeldbetrag und verursachten ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitag (17.01.) bis Montag (20.01.) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Straße "Kirchplatz" ein. Die Täter verschafften sich auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Heinebach - In der Zeit von Samstag (18.01.) bis Montag (20.01.) versuchten Unbekannte in die Geschäftsräume eines Bekleidungsgeschäfts in der Nürnberger Straße einzubrechen. Die Täter versuchten mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

