Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Sachschaden

Schenklengsfeld - Am Montag (19.01.), um 07:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Kreisstraße 17 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Wippershain. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er von der feuchten Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Gefertigt: Polizei Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell