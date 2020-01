Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leicht Verletzt

Alsfeld - Am Sonntag (19.01.), gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 19 Jahre alte Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem weißen Chevrolet die Landstraße 3156 von Alsfeld kommend in Richtung Münch-Leusel. Im Bereich eines leichten Gefälles kam die Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Flutgraben und prallte anschließend gegen einen Wasserdurchlass aus Beton. Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.800 EUR.

