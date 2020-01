Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Belästigung - Körperverletzung - Diebstahl - Einbruch - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

Wildeck / Obersuhl - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es im Laufe der letzten beiden Monate - Dezember 2019, Januar 2020 - zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Bereich der Lindenstraße. Die Täter hebelten an dem Automaten und verursachten so einen Sachschaden von rund 700 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

17-Jährige belästigt

Rotenburg a. d. Fulda - Am Freitag (17.01.), gegen 20:50 Uhr, befand sich eine 17-jährige Geschädigte, aus dem Landkreis Hersfeld - Rotenburg, im Bereich des Busbahnhofs auf einer Bank. Plötzlich traten drei männliche Personen, laut Zeugenangaben vermutlich Südafrikaner, an das Opfer heran und bedrängten sie. Das Opfer wehrte sich lautstark und versuchte die Täter wegzudrängen. Einer dieser packte nun die Geschädigte, zog sie hoch und stieß sie auf die Bank zurück. Die 17-Jährige versuchte zu fliehen, wurde aber durch einen anderen Täter festgehalten. Sie konnte sich losreißen und flüchten. Der ganze Vorfall wurde durch mehrere Passanten beobachtet, welche jedoch keine Hilfe leisteten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine genauere Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesen Fällen:

- Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr - Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110 an - Bitten Sie andere um Mithilfe - Melden Sie sich bei der Polizei und sagen als Zeuge aus

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Fahrradteile gestohlen

Bad Hersfeld - Am Freitag (17.01.) zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu mehreren Diebstählen von Fahrradteilen (wie zum Beispiel Vorderlampe, Anhängerkupplung, Pedalen, Räder) im Bereich der Heinrich-Börner-Straße - Rückwärtiger Eingang zu den Pendlerparkplätzen am Bahnhof Bad Hersfeld. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Mountainbike gestohlen

Friedlos - Am Freitagnachmittag (17.01.), zwischen 16:10 Uhr und 16:40 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Hai Bike "Big Curve" in schwarz/grün. Der Geschädigte hatte sein Rad in der Hersfelder Straße im Bereich einer Bushaltestelle angeschlossen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Gaststätteneinbruch

Bad Hersfeld - Am Samstag (18.01.), gegen 05:15 Uhr, brachen Unbekannte in einer Gaststätte in der Straße "Brink" ein. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und verschafften sich so Zugang zur Gaststätte. Die Diebe stahlen mehrere Spirituosen, sowie einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Sachbeschädigung an Vereinsheim

Bad Hersfeld - Am Freitag (17.01.), gegen 20:30 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Außenkamera an einem Vereinsheim im Douglasienweg. Vermutlich schoss der Täter mit einer Reizstoffwaffe auf die Kamera, wodurch ein Sachschaden von rund 400 Euro entstand.

Lkw beschädigt

Friedlos - In der Zeit von Freitag (17.01.) bis Sonntag (19.01.) beschädigten Unbekannte einen Lkw Mercedes, welcher im Bereich des Friedhofswegs abgestellt war. Vermutlich warfen die Täter mehrfach mit einem Stein gegen die Windschutzscheibe, welche hierdurch beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

