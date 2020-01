Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Lautertal - Am Freitag (17.01.), gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die Landesstraße 3140 aus Richtung Einmündung Allmenrod kommend in Richtung Kreisel "Knöppsack", als sie beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet ins Schlingern, fuhr die angrenzende Böschung hinunter und kam dort in entgegen gesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Die 20-jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Auffahrunfall

Lauterbach - Am Freitag (17.01.), gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 254 aus Alsfeld kommend in Richtung Lauterbach, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies erkannte ein nachfolgender, 27-jähriger Pkw-Fahrer, zu spät und fuhr auf den Pkw des 42-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

