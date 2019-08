Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Polizei sucht Hinweisgeber nach Wurf von Autobahnbrücke

Bad Segeberg (ots)

Heute wurde auf der Bundesautobahn 7 in den frühen Vormittagsstunden ein Volvo durch einen Gegenstand beschädigt.

Gegen 8:40 Uhr befuhr ein norwegischer Volvo die Bundesautobahn 7 in Richtung Norden. Nach dem Durchfahren einer Brücke in Höhe Lentföhrden schlug plötzlich ein unbekannter Gegenstand auf die Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe wurde beschädigt, aber nicht durchschlagen, so dass keiner der Insassen des Volvo verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Wem ist eine Person auf der Autobahnbrücke in Höhe Lentföhrden aufgefallen? Wer hat gesehen, dass Gegenstände von der Brücke geworfen worden? Hinweise nehmen die Polizeibeamten unter der Rufnummer 04551/884-0 entgegen.

Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

