Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 20-Jähriger tritt gegen Autos +++

Oldenburg (ots)

Ein 20-jähriger Oldenburger hat am frühen Mittwochmorgen die Polizei beschäftigt.

Der hatte sich zunächst gegen 5.30 Uhr über Notruf bei der Leitstelle der Polizei gemeldet und dort mitgeteilt, dass er an einer Bushaltestelle in der Straße Am Alexanderhaus überfallen worden sei.

Als die Beamten wenig später am Einsatzort eintrafen, räumte der 20-Jährige ein, den Raubüberfall vorgetäuscht zu haben. Die Beamten kontaktierten die Mutter des 20-Jährigen, die den Oldenburger schließlich bei der Polizei abholte. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz, als der Mann in der Wohnung seiner Mutter randalierte, dabei Teile des Mobiliars beschädigte und anschließend flüchtete. In der Sandstraße lief der 20-Jährige kurz darauf direkt auf die Fahrbahn und zwang die Fahrerin eines BMW zur Vollbremsung. Daraufhin schlug der Mann auf die Motorhaube sowie gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs und beschädigte es dadurch. Unmittelbar danach trat der Oldenburger gegen die Außenspiegel sowie die Fahrertür dreier weiterer, geparkter Fahrzeuge und verursachte weiteren Sachschaden.

Gegen 9 Uhr konnte der 20-Jährige schließlich erneut von der Polizei aufgegriffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat und Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt. (155467)

