Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person bei Reinkenhagen (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots)

Am 10.05.2019 gegen 16:10 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Willerswalde und Reinkenhagen zu einem Verkehrsunfall. Eine von der Insel Rügen stammende 42-jährige Fahrerin eines PKW Peugeot geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich einmal komplett um die eigene Achse. Die allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in das Stralsunder Helios-Klinikum verbracht. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR. Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

