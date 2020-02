Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Streifenwagen durch Feuer beschädigt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Parkplatz der Polizeidienststelle an der Wallstraße geriet in der vergangenen Nacht ein Streifenwagen der Polizei in Brand. Zwei Zeugen hatten die Flammen im vorderen Bereich des Volkswagen vom Typ T5 gegen 0.45 Uhr bemerkt und umgehend die diensthabenden Beamten alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Beamten des Einsatz- und Streifendienstes, den Brand zu löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge konnte so verhindert werden.

Der Streifenwagen wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist nicht mehr einsatzbereit. Die Polizei geht von Brandstiftung aus; das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen aufgenommen. (154490)

