Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Brand in öffentlichem Toilettenhaus++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, dem 01.02.2020, geriet in dem öffentlichen Toilettenhaus auf dem Rasteder Marktplatz an der Baumgartenstr., auf der dortigen Herrentoilette, ein Papierbehälter in Brand. Das Feuer hat sich nicht ausgebreitet. Ein Bürger meldete den Schaden am Samstagmorgen bei der Polizei. Der Brandort wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Rastede untersucht. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Rastede zu melden (04402/ 92440).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PSt Rastede

Telefon: +49(0)4402/9244-0

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell