Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radlerin kann sich nicht mehr auf dem Fahrrad halten

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife wollte am Donnerstagabend eine Fahrradfahrerin in der Bremerstraße kontrollieren. Auf Grund ihrer Alkoholisierung stürzte sie jedoch beim Versuch vom Drahtesel abzusteigen in eine Grünfläche. Daraufhin wurde ein Alkoholtest mit ihr durchgeführt, der einen Wert von 2,26 Promille ergab.

Sie begleitete die Beamten zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell