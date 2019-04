Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Küchenbrand schnell gelöscht

Papenburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Im zweiten Obergeschoss hatte es beim Kochen vermutlich einen technischen Defekt in einer Steckdose gegeben. Noch bevor der sich der Brand nennenswert ausbreiten konnte, war die Feuerwehr vor Ort und konnte die Flammen ablöschen. Die entstandenen Sachschäden sind gering.

