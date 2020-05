Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher scheitern

Rhede (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, gewaltsam in ein Optikgeschäft in Rhede einzudringen: Die unbekannten Täter hebelten an der Eingangstür des Gebäudes an der Bahnhofstraße - die Tür hielt jedoch Stand.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell