Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Geldautomaten gesprengt

Südlohn-Oeding (ots)

Bargeld haben sie nicht erbeutet, stattdessen aber erheblichen Sachschaden hinterlassen: Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in Südlohn-Oeding einen Geldautomaten zu sprengen. Abgesehen hatten sie es auf eine Bankfiliale an der Winterswyker Straße. Gegen 05.10 Uhr erschütterte eine Explosion das Gebäude. Ein Zeuge hörte den lauten Knall. Er konnte beobachten, dass sich zwei vermummte Täter von der Bankfiliale entfernten. Die Unbekannten flüchteten in einem grau lackierten Audi Kombi (möglicherweise A4 / A6) mit ST-Kennzeichen über die B525 in Richtung A31. Täterbeschreibung: männlich, circa 1,75 Meter groß, sportlich-kräftige Figur, bekleidet mit dunklen Arbeitsanzügen, ausländische Sprache. Zum derzeitigen Kenntnisstand kann nicht gesagt werden, um welche Schadenshöhe es sich handelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

