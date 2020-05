Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Nachtrag zu: "Beim Abbiegen touchiert"

Bocholt (ots)

In der genannten Pressemeldung ist versehentlich der Tag nicht genannt worden, an dem sich der beschriebene Unfall ereignet hat. Dazu war es am Dienstag, 05.05., gegen 19.20 Uhr an der Einmündung Beethovenstraße/Grüner Weg gekommen. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4590313

