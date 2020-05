Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrrad und Schuhe gestohlen

Borken (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 3.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Borken gestohlen. Das anthrazit und matt orange lackierte Zweirad der Marke Lapierre hatte verschlossen in der Garage eines Wohnhauses am Alerdingweg gestanden. Neben dem Zweirad ließen die Täter auch drei Paar Schuhe der Marke Nike in Schwarz und Rot und ein weiteres Paar der Marke Jordan in Schwarz mitgehen, die auf der Terrasse gelegen hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell