Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Die 55-Jährige war gegen 13.35 Uhr auf dem Radweg an der Vereinsstraße in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Als die Gronauerin nach links in die Lindenstraße abbiegen wollte, verließ sie den Radweg und fuhr auf die Fahrbahn. Ein Motorrollerfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern - der 16-jährige Gronauer war auf der Vereinsstraße ebenfalls in Richtung Gildehauser Straße unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell