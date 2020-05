Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer stürzt auf Fahrbahn

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall davongetragen. Der 19-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr die Welfenstraße in Richtung Teutonenstraße. Kurz vor der Einmündung musste er verkehrsbedingt abbremsen und stürzte vermutlich aufgrund von Rollsplitt auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Bocholter in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell