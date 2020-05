Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - S-Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Bocholt ein S-Pedelec gestohlen. Das dunkel lackierte Trekkingrad des Herstellers E-Rad Manufaktur hatte verschlossen in einem Gartenhaus auf einem Grundstück an der Böggeringstraße gestanden; Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

