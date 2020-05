Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Stemmhammer entwendet

Bocholt (ots)

Einen Stemmhammer der Marke Hilti im Wert von circa 1.800 Euro haben Unbekannte am Montag in Bocholt gestohlen. Das Gerät hatte auf dem Gelände einer Baustelle am Neutorplatz gelegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

