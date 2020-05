Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Radfahrer am Dienstag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Eine 38-Jährige war gegen 08.45 Uhr mit ihrem Wagen von der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Winterswyker Straße/Up de Bookholt eingefahren. Dabei hatte sie den Vredener übersehen, der den Radfahrstreifen des Kreisverkehrs befuhr. Der Mann wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

