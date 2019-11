Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrecher entwendet Geld aus Wohnung

Heidelberg (ots)

Am Dienstag brach eine unbekannte Person im Zeitraum von 12 Uhr bis 22:30 Uhr in ein Appartement in der Blücherstraße in Bergheim ein.

Der Einbrecher gelangte zunächst auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Wohnkomplexes. Dort hebelte er die Wohnungstüre eines Appartements auf. Anschließend entwendete er mehrere Hundert Euro Bargeld.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter 06221 991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

