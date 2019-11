Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Senior von unbekannter Frau angerufen - Gespräche unverzüglich beendet

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr rief eine Frau einen Sandhäuser Senior an, der in der Kleinen Ringstraße wohnhaft ist. Sie meldete sich mit den Worten "Hier die Polizei", woraufhin der Mann das Telefonat umgehend beendete und ihr keine Gelegenheit zu weiteren Forderungen gab. Wenige Sekunden später meldete sich die Frau erneut; der Mann legte wieder auf.

Die angezeigte Rufnummer übergab er der Polizei. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell