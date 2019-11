Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Kita ein

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Montag, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Justus-von-Liebig-Straße in Eppelheim ein.

Die Einbrecher überstiegen hierfür zunächst einen 1, 80 Meter hohen Zaun. Anschließend öffneten sie ein Gartenhaus und entwendeten daraus mehrere Kinderfahrzeuge im Wert von 1.900 Euro. Eines der Fahrzeuge wurde von einer Anwohnerin in deren Vorgarten gefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter 06221 34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lukas Johst

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell