Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - An Unfallflucht gehindert

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat eine Autofahrerin am Montag in Borken-Weseke verursacht. Die 51-Jährige sei nach Angaben einer Zeugin gegen 21.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Benningsweg beim Rangieren rückwärts zwei Mal gegen ein anderes Auto gestoßen. Als sie wegfahren wollte, hielt die Zeugin die Fahrerin auf. Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin Alkohol konsumiert hatte. Ein Arzt entnahm ihr in der Polizeiwache in Borken eine Blutprobe. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

