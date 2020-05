Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrräder stoßen zusammen

Gronau (ots)

Bei der Kollision zweier Fahrräder hat eine 16-Jährige am Montag in Gronau leichte Verletzungen erlitten. Die Gronauerin hatte gegen 18.00 Uhr die Enscheder Straße befahren und wollte nach rechts auf den Radweg an der Königstraße abbiegen. Auf diesem kam ihr ein 39-Jähriger aus Enschede (NL) entgegen, der den in seiner Fahrtrichtung links an der Königstraße liegenden Radweg befuhr. Beide Räder stießen zusammen. Die Leichtverletzte wurde vor Ort ambulant behandelt.

