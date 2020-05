Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Einbrecher stehlen Geld

Isselburg (ots)

Eine Geldtasche samt Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Isselburg-Heelden erbeutet. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu den Räumen eines Betriebs an der Straße Dekkers Waide verschafft: Um hineinzukommen, hebelten die Unbekannten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und versuchten vergeblich, einen Tresor aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

