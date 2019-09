Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Frau ausgeraubt, Zeugenhinweise erbeten!

Mannheim (ots)

Opfer einer Gruppe jugendlicher Straßenräuber wurde am Sonntagnachmittag eine 61-jährige Frau.

Die Geschädigte stieg gegen 15:00 Uhr an der Haltestelle Vogelstang-West aus einer Straßenbahn der Linie 7 aus und begab sich zu Fuß in Richtung "Rott". Als sie die Fußgängerunterführung verließ, wurde sie von 4 oder 5 Jugendlichen umringt. Mit dem Messer in der Hand forderten die Halbstarken Bares und entrissen der Frau unmittelbar anschließend eine mitgeführte Stofftragetasche. Danach flüchtete die Gruppe Richtung Ida-Dehmel-Ring.

Das Raubgut fand die Geschädigte kurze Zeit später im Gleisbett der Linie 5. Der Geldbeutel samt Inhalt blieb allerdings verschwunden.

Folgende Beschreibung eines der Täter konnte erlangt werden: 175 bis 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kurzes dunkelbraunes fast schwarzes gegeltes Haar, 3-Tage-Bart, aufgrund des gesprochenen Akzents vermutlich Türke, bekleidet mit rotem Kurzarm-Shirt/Hemd und dreiviertellanger Jeans mit ausgefransten Beinen

Aufgrund des jugendlichen Erscheinungsbilds der Täter hat das Haus des Jugendrechts in Mannheim die weitere Ermittlungsarbeit übernommen. Hinweisgeber können die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell