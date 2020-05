Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Scheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

Borken (ots)

Einen Rucksack samt Inhalt haben Unbekannte am Dienstag in Borken aus einem geparkten Wagen gestohlen. Das Fahrzeug hatte an der Straße Dirkshof auf einem Parkplatz am Pröbstingsee gestanden, wo es zwischen 11.50 Uhr und 12.40 Uhr zu der Tat kam. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Die Polizei bittet unter Tel. (02861) 9000 um Hinweise an die Kripo in Borken und appelliert erneut, keine Wertsachen im Wagen liegenzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

