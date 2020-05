Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrer alkoholisiert, Fahrzeug unversichert

Rhede (ots)

Das Kennzeichen seines Wagens war zur Entstempelung ausgeschrieben, der Fahrer selbst alkoholisiert: Mit den Folgen einer Strafanzeige sieht sich jetzt ein 53-jähriger Autofahrer konfrontiert. Ein Zeuge hatte den Mann am Dienstag gegen 19.50 Uhr angesprochen, weil dieser unberechtigt auf einem Privatparkplatz an der Schloßstraße in Rhede geparkt hatte. Da der Fahrer einen alkoholisierten Eindruck auf den Zeugen machte, verständigte er die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wollte der Bocholter den Parkplatz gerade mit seinem Fahrzeug verlassen. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Zudem stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Wagens zur Entstempelung ausgeschrieben war. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt zu bestimmen.

